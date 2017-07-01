Simon Kjaer Milan'da oynamaya sıcak bakıyor

Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kariyerine Milan’da devam etmek istediği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibe iki sezon önce gelen ve performansıyla taraftarın gönlünü çabuk fetheden Danimarkalı savunmacının futbol kariyerini İtalya’da sürdürmeyi çok arzuladığı bildirildi.

Uzun yıllardır birlikte yaşadığı iki çocuğunun annesi Eline Gollert ile geçtiğimiz günlerde evlenen ve düğün için Roma’yı seçen 28 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresine İtalya’da yaşamaktan büyük mutluluk duyacağını söylediği belirtildi. Türkiye’de bulunmakla ilgili bir sorunu bulunmayan ve İstanbul’da da mutlu olan Danimarkalı futbolcunun, geride kalan sezonun sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne kalamamasının kendisini düşündürdüğü belirlendi.

Önce sat, sonra al!

Milan’a seve seve gidecek olan futbolcunun, İtalyan ekibinin henüz somut teklifini yapmamasından dolayı beklemede olduğu bildirildi. Kırmızı-siyahlılar mevcut kadrodaki iki deneyimli savunmacısı Cristian Zapata ve Gabriel Paletta’yı elinden çıkarmaya çalışırken, ancak bunların gerçekleşmesinin ardından Kjaer için harekete geçecek. Milan’ı geçtiğimiz aylarda satın alan yeni sahibi Çinli konsorsiyumun, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio transferlerinin ardından dördüncü hedefi olan Kjaer için teklifini hazırladığı vurgulandı.

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