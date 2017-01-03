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Antonio Conte Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Simon Kjaer'i istiyor

Chelsea Menajeri Antonio Conte, Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'in ismini transfer listesinde ilk sıraya yazdı.

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Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Fenerbahçeli savunma oyuncusu Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı. İtalya’da La Gazzetta’nın haberinde Mavilerin menajeri Antonio Conte’nin transfer listesi sunduğu belirtildi.
 
Oscar’ın Çin’e satışı nedeniyle 60 milyon euro kazanan Chelsea’de Conte’ye 70 milyon euroya yakın bir bütçe sunulduğu aktarıldı. İtalyan teknik adamın transfer listesini tek tek hazırladığı aktarıldı.
 
Her mevkii için kafasındaki planı kağıda döken Conte’nin defanstaki ilk hedefinin Simon Kjaer olması dikkatlerden kaçmadı. Monaco’lu Sidibe ile beraber, Kjaer’in defanstaki ilk iki alternatif olduğu vurgulandı.
 
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