Simon Kjaer'in menajeri Milan'ı doğruladı

Fenerbahçe’nin eski stoperi Simon Kjaer, İtalyan kulübü Milan’a transfer oluyor. GOAL.com’da yer alan haberde, şu anda Sevilla forması giyen Kjaer’in İtalyan kulübüyle görüştüğü ve transferde somut adımların atıldığı kaydedildi.

Simon Kjaer’in menajeri Mikkel Beck de yaptığı açıklamada, Milan kulübünden teklif olduğunu doğruladı ve transfer ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Milan’ın 29 yaşındaki savunmacısı Leonardo Bonucci’nin Juventus’a geri dönme ihtimalinin arttığı bu nedenle de Kjaer isminin gündeme geldiği vurgulandı.

İtalyan ekibinin, Bonucci’nin yerini doldurmak için Danimarkalı savunmacıyı transfer etmeye hazır olduğu dile getirildi. Bu arada, Kjaer’in medya sorumluluğunu üstlenen Lars Hende de Twitter hesabından transfer haberini duyurarak, Milan’ın Kjaer’e olan ilgisini paylaştı.

(Skorer)