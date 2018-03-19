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Sinan Engin: Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi

Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 yenilmesinin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e olan eleştirilerin dozajı da artmaya başladı.

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Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 yenilmesinin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e olan eleştirilerin dozajı da artmaya başladı. 

Güneş'in Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü kadroyu eleştiren isimlerden biri de Sinan Engin oldu. Güneş'in Vida'yı oynatmamasını eleştiren Engin, "Bu takım böyle oynarsa değil şampiyonluk 3. bile olamaz. Böyle şey olur mu ya. Bu kadro böyle oynar mı ya. Başakşehir'in iki tane savunma oyuncusu var. Bu oyuncular Vida'dan iyi oyuncular mı? Neden oynatmıyorsun Vida'yı. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Ancak, şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi Beşiktaş. Bu kayıp çok şeyi etkiler" dedi.

Şenol Güneş'in Bayern Münih karşısına çıkarttığı kadroyu da eleştiren Engin, "Hayatımızda kaç defa Bayern ile oynayacağız belki de bir kere oynayacağız. Neden Bayern maçında as kadroyu çıkarmıyorsun. Dışarda hezimet yaşasan bile içerde biz kazanmalıyız. Beşiktaş Bayern Münih maçını önemsemedi. Hayatında kaç defa Bayern Münih ile oynarsın. Belki bir daha oynamayacaksın. Beşiktaş takımı çok kötü oynamıştır. Eğer böyle oynarsa 3. bile olamaz. Savaşmıyor, mücadele etmiyor. Gençlerbirliği önünde bile zorlandı Beşiktaş. Sen kaçıncısın onlar kaçıncı" şeklinde konuştu.

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