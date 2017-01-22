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Sinan Engin'in kızı Elif Engin G.Saray Genel Kurul Üyesi oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in kızı Elif Engin, Galatasaray Genel Kurul Üyesi oldu.

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Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen ve kulüp başkanı Dursun Özbek’in de katıldığı törende, 298 yeni üye, berat ve üyelik kartlarını aldı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören Elif Engin de, dün kongre üyeliğini elde etti. Törene Sinan Engin de katıldı.
 
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da kulüpteki üye sayısının 12 bin 318’e yükseldiğini söyledi.

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