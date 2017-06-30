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Galatasaray'la olan sözleşmesi biten Sinan Güler Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.

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Skorer'in edindiği bilgiye göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.

Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

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