Galatasaray'la olan sözleşmesi biten Sinan Güler Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren Sinan Güler Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre; tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sinan Güler, Fenerbahçe Doğuş'tan yıllık 900 bin dolar ücret kazanacak.
Fenerbahçe Doğuş'un transferi resmi olarak da açıklaması bekleniyor.
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