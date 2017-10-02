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Sinan Güler: Obradovic'le transfer öncesi bir kere telefonda görüştük

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Sinan Güler geçen sezon yakalanan başarıya ulaşmak istediklerini aktardı.

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Galatasaray Odeabank'tan sarı-lacivertli takıma transfer olan Sinan, şunları kaydetti: "Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim. Obradovic'le transfer öncesi bir kere telefonda görüştük. Takımla alakalı şeyleri söyledi ve kadroda nasıl rol alacağımı konuştuk."

Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için heyecanlandıklarını vurgulayan Sinan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki maç takvimi sorunu konusunda ise, "FIBA ile Avrupa Ligi birbirlerine takvim sunuyorlar. Umuyorum FIBA ve Avrupa Ligi, oyuncuların da masaya dahil olduğu, herkesin çıkarlarının konuşulduğu bir ortam oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi medya gününde oyuncular, teknik heyetle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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