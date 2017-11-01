Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sinan Gümüş formaya hasret kaldı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un özellikle son haftalarda şans verdiği Sinan Gümüş, bu sezon formaya hasret kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor Tudor tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı.

Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan'ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan'ı isteyen kulüpler, Galatasaray'ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor'un gözünden düşen Sinan Gümüş forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 31.10.2017

Derin Analiz - 31.10.2017

Sonrasını düşünmek bile istemezsiniz

Sonrasını düşünmek bile istemezsiniz

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

2017/2018 sezonunda Avrupa'da tribünleri en fazla dolduran 100 kulübü

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA