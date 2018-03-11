Sinan Gümüş: Hocam maça girerken bana 'maçı çeviren adam olabilirsin' dedi
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş’ün açıklamaları şu şekilde:
"Fatih hoca girmeden önce bana..."
"Galatasaray'a geldiğimden beri 3,5 sene geçti, belki de en anlamlı golümü attım. Fatih hocama da teşekkür ediyorum, maça girerken bana 'Maçı çeviren adam olabilirsin' dedi. Allah'a şükürler olsun."
"Kadıköy'de 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
"Kadıköy'den 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Heyecanlıyız, o maçı dört gözle bekliyoruz ve inşallah 3 puanla oradan döneceğiz."
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