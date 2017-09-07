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Sırbistan, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nde Belçika'yı 20 sayı farkla 74-54 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 5. ve son maçında Sırbistan, Belçika'yı 74-54 yendi.

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Sırbistan, D Grubu'nu 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamlarken, Belçika ise 4 yenilgi ve 1 galibiyetle turnuvayı sonlandırmış oldu.     

Karşılaşmaya iyi başlayan Sırbistan, Belçika'da Hervelle'nin skorer oyununa rağmen üstünlüğü ele aldı. Kuzmic, Bogdanovic ve Macvan'ın basketleriyle etkili olan Sırp Milli Takımı, ilk periyodu 18-13 önde geçti.     

Sırbistan'ın sert savunması karşısında oldukça zorlanan ve skor üretmekte sıkıntı yaşayan Belçika, farkın açılmasını önleyemedi. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Sırbistan, Marjanovic, Macvan ve Bogdanovic'le sonuca giderek 18. dakikada farkı 21 sayıya (40-19) yükseltip, devreyi de 42-25 galip durumda kapattı.     

Üçüncü çeyrekte Tumba, Salumu ve Lecomte'nun kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çabalayan Belçika, bunda başarılı olamadı. Oyunun temposunu belirleyen taraf olan Sırbistan, son periyoda 56-36 avantajlı girdi.     

Son periyotta da başarılı oyununu devam ettiren Sırbistan, karşılaşmayı 74-54 kazandı.     

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