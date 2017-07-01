Sırp basını Beşiktaş'ın Alexander Kolarov'la 4 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Sırp basını, Siyah-Beyazlıların, Manchester City'de 1 yıl daha kontratı bulunan Alexander Kolarov'la 4 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik başladı...
İspanyolların Pepe'nin İstanbul'a geleceğini duyurmasının ardından, Sırp basınında, Manchester City'de uzun yıllardır forma giyen deneyimli futbolcu Alexander Kolarov'un, Beşiktaş'la 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Haberde, Sırp Milli Takımı'nın da formasını giyen Kolarov'un kendisi gibi Sırp olan Dusko Tosic ile gelecek sezon Beşiktaş adına mücadele edeceği belirtildi.
Geçen sezon City'de 40 maçta forma giyen Kolarov'u gelecek sezon planları dahilinde düşünmeyen Guardiola'nın, deneyimli oyuncunun yerine Monaco'dan Benjamin Mendy'yi düşündüğü ifade edildi.
7 sezon City forması giyen Kolarov, sol bek ve stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor.
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