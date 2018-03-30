Sivasspor: 1 Karabükspor: 0
Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor evinde Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.
Mücadeledeki tek golü Sivasspor adına 48. dakikada Bifouma kaydetti. Bu sonuça Sivasspor ligdeki puanını 41'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
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