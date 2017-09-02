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Sivasspor Aras Özbiliz için Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Sivasspor, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz için devreye girdi.

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Bir yılın ardından tekrardan Süper Lig'e çıkan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz için devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen Yiğido, Siyah-Beyazlılar ile temasa geçerken Ermeni oyuncuyla da ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın ilk 11 garantisi verdiği tecrübeli futbolcu, Sivas'a gitmeye sıcak bakıyor.

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