Sivasspor Aras Özbiliz için Beşiktaş'ın kapısını çaldı

Bir yılın ardından tekrardan Süper Lig'e çıkan Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz için devreye girdi. 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen Yiğido, Siyah-Beyazlılar ile temasa geçerken Ermeni oyuncuyla da ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın ilk 11 garantisi verdiği tecrübeli futbolcu, Sivas'a gitmeye sıcak bakıyor.