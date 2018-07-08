Sivasspor Douglas’ı transfer etmek istiyor

Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt’u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Kırmızı-Beyazlılar, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme Barcelona’nın sağ kanat oyuncusu Douglas girdi... Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica’da geçiren Douglas, 11 karşılaşmada forma giydi.

Yiğidolar, 1 sene daha İspanyol devi ile sözleşmesi kalan Brezilyalı futbolcunun şartlarını araştırıyor. Eğer yüksek bir ücret talebi gelmezse, görüşmeler hız kazanacak.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe’nin gündemine girmişti.

Ahmet Çalık radarda

Öte yandan Sivasspor, Galatasaraylı Ahmet Çalık’ı gündemine aldı. Stopere yerli bir takviye yapmayı planlayan Kırmızı-Beyazlılar, Cim Bom’un kararını bekliyor. Şartların oluşması halinde Yiğidolar, Ahmet’i kiralık olarak takıma kazandıracak.

Ahmet Çalık ile Rizespor, Bursaspor ve Alanya başta olmak üzere pek çok Süper Lig kulübü de yakından ilgileniyor.