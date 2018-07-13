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Sivasspor, Newcastle United'dan Henri Saviet'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor

Tamer Tuna yönetiminde yeni sezona iyi başlamak isteyen Sivasspor'da gündem yoğun. Geçen sezon Samet Aybaba döneminde kiralık olarak kadroya katılan Henri Saivet'in yeniden takıma kazandırılması için çalışmalar var.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer görüşmelerine devam ediyor. Tamer Tuna yönetiminde yeni sezona damga vurmak isteyen Sivasspor'da gündem yoğun.

Geçen sezon Samet Aybaba döneminde kiralık olarak kadroya katılan Henri Saivet'in yeniden takıma kazandırılması için çalışmalar var.

Bursaspor'un da devrede olduğu Saivet'in Newcastle ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 

27 yaşındaki Senegalli'nin yeniden Sivasspor forması giymeye sıcak baktığı ifade edilirken Newcastle ise bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro talep ediyor. Sivas'ın niyeti ise oyuncuyu yeniden kiralamak.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. Saivet işinin bir an önce sona ermesini teknik diretkör Tamer Tuna da çok istiyor.

(Sporx)

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