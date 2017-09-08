Sivasspor Rybalka'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı ekip transfer sezonunun son gününde Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen 27 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka ile Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı törenle 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.
1 Nisan 1990'da Ukrayna'da dünyaya gelen Sergiy Rybalka futbola Arsenal Kharkiv'de başladı. Burada çeşitli yaş kategorilerinde forma terleten Rybalka daha sonra Dinamo Kiev'in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec'e kiralık olarak gitti. 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı. 27 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcu orta sahada görev yapıyor. Rybalka 9 kez de Ukrayna milli takımının formasını giydi.
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