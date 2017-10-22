Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Deneyimsiz bir takımız ve eksiklerimizi biliyoruz

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını belirten Aybaba, "İlk yarı daha iyi oynadık. Böyle maçlar girdiğiniz pozisyonu atacaksınız. Futbol bu, iyi oyun da bazen işe yaramıyor. Çok yeni bir takımız. Süper Lig'den oyuncumuz neredeyse yok. Deneyimsiz bir takımız ve eksiklerimizi biliyoruz. Oyuncuların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bursaspor'u da kutluyorum. İnşallah daha sonra iyi maçlar oynarız" ifadelerini kullandı.