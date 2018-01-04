Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Iasmin Latovlevici'yi istediklerini açıkladı

TRT Spor’a konuşan Aybaba, “Latovlevici listemizdeki oyunculardan bir tanesi. Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz, başkanımız görüşüyor.” ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, “Sabah akşam düşünüyorum futbolu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. Yabancı sayısı olsa ne olur, olmasa ne olur... Hayatta en çok nefret ettiğim şey rakamdır benim.” dedi.