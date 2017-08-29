Sivasspor Volkan Şen diyor başka bir şey demiyor
Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılarak boşta kalan Volkan Şen transferi için bastırıyor.
3 haftalık lig periyodunda 3 puan toplayan ve son olarak Galatasaray mağlup olan Sivasspor, milli arada transfer çalışmalarına yeniden hız verdi.
Kırmızı- Beyazlılar uzun süredir gündemde olan Volkan Şen için yeni teklif hazırlığında. Fenerbahçe’den ayrılan ve bonservisi elinde olan başarılı kanat oyuncusunu ikna etmek için Kırmızı-Beyazlılar yoğun çaba sarf ediyor.
Öte yandan Yiğido, Fenerbahçe’nin izin vermesi halinde eski yıldızı Aatif’ı da almayı hala istiyor.
(Fanatik)
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