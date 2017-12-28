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Sivasspor Yiğithan Güveli için devreye girdi

Devre arasında savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Demir Grup Sivassor’da gündem Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldızı Yiğithan Güveli...

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Devre arasında savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Demir Grup Sivassor’da gündem Fenerbahçe'nin gelecek vaadeden yıldızı  Yiğithan Güveli.

Gençleri tek tek parlatan teknik direktör Samet Aybaba’nın Fenerbahçe’de yeterince şans bulamayan 20 yaşındaki stoperin kiralanması için yönetime rapor verdiği ifade edildi. Daha öncede TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor genç oyuncuyu transfer etmek istemişti ancak Aykut Kocaman bu transfere onay vermemişti. 

Yiğithan bu sezon A takım ile sadece Türkiye Kupası'nda forma giydi ve 11 dakika görev yaptı.

(Fanatik)

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