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Sivasspor'da Antalyaspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor

Demir Grup Sivasspor, ligde Antalyaspor karşısında elde etttiği 3 puanın sevincini yaşıyor.

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Lige iyi başlayamayan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekipte, zorlu Antalyaspor karşısında 3-1'lik galibiyet alınması moralleri yerine getirdi.
 
Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sinden galibiyetle, 2'sinden ise mağlubiyetle ayrılan Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahadaki ikinci galibiyetini Antalyaspor karşısında elde etti. Sivas temsilcisi, ligin 4. haftasında evinde Kayserispor'a 2-0, geçen hafta ise Göztepe'ye 3-2 mağlup olmuştu. Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı maçlarda 7 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
 
Geride kalan 7 haftalık periyotta deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-0 yenilen Sivasspor, Osmanlıspor'u da 4-2 mağlup ederek dış sahada 3 puan toplamıştı.
 
Ligde dün sahasında Antalyaspor'u Hakan Arslan'ın 3 golüyle 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, kazandığı 3 puanla ligde de rahat bir nefes aldı.
 
AYBABA FUTBOLCULARA 3 GÜN İZİN VERDİ
 
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, futbolcularına 3 gün izin verdi.
 
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 1. Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen bir haftalık arada Aybaba tarafından 3 gün izin verilen futbolcular, 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da kulüp tesislerinde toplanarak ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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