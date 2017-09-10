Sivasspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasında oynadığı son 15 maçta bileği bükülmeyen ve Süper Lig'de de bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek seriyi sürdüren Demir Grup Sivasspor, iç sahada 16 maç aradan sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Sivas temsilcisi geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki son 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti, 4 beraberlik aldı. Süper Lig'deki ilk iç saha mücadelesini ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı veren kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı da 2-0 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Son 5 iç saha maçında kalesinde gol dahi görmeyen, 15'i TFF 1. Lig'de, 1'i Süper Lig'de son 16 lig maçında bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, dün Kayserispor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 16 maç aradan sonra evinde oynadığı bir maçta puan alamadı.

Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki son yenilgisini geride kalan 2016-2017 sezonunun 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşamıştı.

Öte yandan, teknik direktör Samet Aybaba tarafından verilen bir günlük izin dolayısıyla günü dinlenerek geçiren kırmızı-beyazlı ekip, yarın kulüp tesislerinde toplanarak ligin 5. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.