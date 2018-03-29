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Skenderbeu'ya Avrupa'dan 10 yıl men cezası

UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon euro para cezası verdi.

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UEFA, Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya çok ağır bir ceza verdi! 2011 yılından bu yana çok sayıda maçta şike yaptığı tespit edilen Skenderbeu, 10 yıl Avrupa'dan men edildi.

Skenderbeu'nun 50'den fazla maçta şike yaptığını belirten UEFA, Arnavutluk ekibine ayrıca 1 milyon Euro para cezası verdi.

''BİZ MASUMUZ, CAS'A GİDECEĞİZ''

Kulüp hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada ''Bu hikayede biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz ve hakkımızı savunacağız'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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