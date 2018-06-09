Skrtel, 1 sezon daha Fener’de
Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynayacak.
- StarSpor
KANARYA’DA İskoç temsilcisi Rangers’a transfer olacağı konuşulan Martin Skrtel’in menajeri Karol Csanto’dan açıklama geldi. İngiliz basınına konuşan Csanto, “Martin, Fenerbahçe’nin en iyi oyuncularından biri. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var. Ayrılma gibi bir niyeti yok. Çok cazip bir teklif olmadıkça önümüzdeki yıl da İstanbul’da kalıp, kulübü için mücadele etmeyi sürdürecek” ifadesini kullandı.
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