Skrtel: İngiltere'den uzmana sordum herkes aynı reçeteyi verdi, 3 hafta dinlenmeliydim

Fenerbahçe’de diz sakatlığını atlatıp sahalara geri dönen Martin Skrtel, Slovakya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesine bir röportaj verdi.

Sakatlığı ve Fenerbahçe’nin son durumu hakkında bilgiler veren Skrtel, dizindeki sıkıntılardan bahsetti. Şu an için iyi durumda olduğunu aktaran Slovak yıldız, “Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum ve iyi durumdayım. Birçok testten geçtim dizimle alakalı ve şu anda iyiyim. Hala acı hissediyorum ama bu çok büyük bir acı değil, oynamama engel değil” dedi.

Sakatlık sürecinin zor oluğunu ifade eden Skrtel, “Kesinlikle can sıkıcı bir sakattı. Eğer oynamaya devam etsem, risk alsam sakatlık daha ciddi boyutlara varabilirdi. Birkaç ay boyunca oynayamazdım” diye konuştu.

Slovak Milli Takımı doktorlarıyla da hep irtibat halinde olduğundan bahseden deneyimli stoper, “Sakatlığımla ilgili milli takım doktorlarına da hep bilgi verdik. Özellikle Slovak uzman Doktor Malinovsky, diz konusunda bir uzman. Ayrıca İngiltere’den de bir uzmana sordum. Herkes aynı reçeteyi verdi, 3 hafta dinlenmeliydim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ligde dördüncü sıraya gerilemesine de değinen Skrtel, “Bizim hedefimiz hala en yükseği. Ligin sonuna kadar daha çok maçımız var. Maç maç gitmeyi planlıyoruz ve herkes sezonunda mutlu olmak istiyor” yorumunu yaptı.

(Skorer)