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Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Skrtel ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hasan Ali'den iyi haber geldi

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Teleset Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de son hazırlıklar tamamlandı. 

Sarı Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Martin Skrtel ve Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

Akhisar Belediyespor ile yapacakları maç öncesi son yapılan idmanda takımla birlikte çalışan iki yıldız, maç kadrosuna dahil edildi...

(Skorer)

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