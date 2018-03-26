Skrtel'den mesaj! 'Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım'
Slovakya Milli Futbol Takımı'nın Tayland ile yaptığı hazırlık maçında yüzüne top gelmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Slovakya Milli Futbol Takımı'nın Tayland ile yaptığı hazırlık maçında yüzüne top gelmesi nedeniyle rahatsızlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
"Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım"
Sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Slovak futbolcu Skrtel, Tayland'ı gezdiğini aktararak, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım." ifadelerini kullandı.
Skrtel, Tayland ile dün oynadıkları maçın 28. dakikasında yakın mesafeden yüzüne çarpan top nedeniyle yere yığılmış, yapılan müdahalenin ardından karşılaşmaya devam etmişti.
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