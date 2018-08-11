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Skrtel'den Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.

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Türkiye'nin birbirinden farklı bölgelerine gittiğini ve her birinin özel olduğunu belirten Slovak yıldız, "İki yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'nin birçok noktasına seyahat etme fırsatı buldum. Birbirinden farklı şehirler, stadyumlar ve özel yerler gördüm. Gittiğim her stadyumun çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz atmosferler ve harika taraftarlar var" dedi.

"HER FUTBOLCU BU ATMOSFERDE OYNAMAK İSTER"

Türkiye'de oynanan her maçtan keyif alındığına vurgu yapan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum. Gerek futbolcular gerek taraftarlar için farklı bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Burada tutkulu taraftarlarla dolu muhteşem stadyumlar var. Her futbolcu Türkiye'deki gibi atmosferde oynamayı çok ister. Benim desteğim Türkiye'yle. Umarım UEFA EURO 2024 Türkiye'de olur" ifadelerine yer verdi.

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