Martin Skrtel'e Newcastle ve Stoke City talip oldu

Daha önce İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Martin Skrtel’e, yine Ada’dan taliplerin olduğu biliniyordu. Söz konusu takımlar arasında özellikle, bu sezon Premier Lig’e çıkan Newcastle United ile Stoke City’nin ciddi biçimde Skrtel’i kadrolarına katmak istedikleri öğrenildi. Her ne kadar Aykut Kocaman, Simon Kjaer gibi Slovak stoperi de takımda tutmak istese de, tecrübeli oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.