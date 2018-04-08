Skrtel'in golünde Piero'ya göre top 5 cm çizgiyi geçti
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Osmanlıspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin Skrtel ile bulduğu gol için çizgi tartışmaları yaşandı.
Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Fenerbahçe, Osmanlıspor’u ağırladığı maçta Martin Skrtel’in 54’te attığı golle skoru 1-0 yaptı. Gol için çizgiyi geçip geçmediği konusunda tartışma yaşandı.
Valbuena’nın kullandığı kornerden gelen topu kafa vuruşuyla kaleye gönderen Skrtel’in şutunu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas tuttu. Fenerbahçeli oyuncular Karcemarskas’ın topu kale çizgisi içinde tuttuğu yönünde itirazlarda bulunurken yardımcı hakem gol olduğu yönünde hakem Halil Umut Meler’i uyardı. Hakem Halil Umut Meler, golü verirken Osmanlısporlu futbolcular uzun süre itirazda bulundu.
Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Piero'ya göre 5 cm golmüş" dedi.
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