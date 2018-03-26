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Sky Sports, Arsenal'in Thomas Tuchel ile görüşmelere başladığını duyurdu

Arsenal’de 1996 yılından beri süren Arsene Wenger döneminde sona gelindi. Sky Sports sıcak gelişmeyi son dakika haberi olarak duyurdu.

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Avrupa futbolunda yeni gündem Arsenal ile Thomas Tuchel arasındaki transfer görüşmeleri oldu. Son olarak SKY Sports’un verdiği haberde, Thomas Tuchel’in Arsenal ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Uzun bir süredir Arsene Wenger ile yola devam etmeme kararı üzerinde düşünen İngiliz kulübü, resmen harekete geçti.

Buna göre, 1996 yılından bu yana 22 senedir Topçuları çalıştıran Wenger yerine Alman çalıştırıcı Tuchel için geri sayım başladı.

Öte yandan Thomas Tuchel’in Almanya dışında bir yerde çalışmak istediği, İngiltere Premier Ligi’nde en büyük hedefi olduğu kaydedildi.

Tuchel’in Bayern Münih’in bile teklifini kabul etmediği öne sürüldü. (Skorer)

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