Slavia Prag Halil Altıntop'u resmen açıkladı
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan ayrılan Halil Altıntop'un yeni adresi Çek Cumhuriyeti (Çekya) oldu.
Bir dönem Trabzonspor formasını da giyen Halil Altıntop, 4 yıllık Augsburg kariyerine nokta koymuştu. Çek Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Slavia Prag, Halil Altıntop transferini resmi sitesinden duyurdu.
Slavia Prag, bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği Zenit'li Danny'yi kadrosuna kattı.
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