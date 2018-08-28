Slimani: Bundan daha iyisini hayal edemezdim

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, sarı-lacivertli takıma transferinin ardından ülke basınına Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DZFoot'a konuşan Slimani şunları söyledi:

TÜRKİYE'DE İLK İZLENİMLERİM ÇOK OLUMLU

İlk izlenimlerim çok olumlu. Müslüman bir ülke, iyi bir lig, Fenerbahçe büyük bir kulüp. Burada başka Cezayirlilerin olması da benim için iyi bir şey.

AVRUPA'DA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Suudi Arabistan ya da Katar'a gitmeyi düşünmedim. Avrupa'da oynamak istiyordum. Kendimi göstermek amacındayım. 5-6 yıl önce Cezayir'de oynarken Portekiz ve İngiltere'de oynadım. Şimdi de Türkiye'de çok büyük bir kulüpteyim. Bundan daha iyisini hayal edemezdim.

TÜRKİYE'YE GELMEKLE ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERDİM

Buraya geldiğimden bu yana kendimi iyi hissediyorum. İnsanlar futbolu seviyor. Tıpkı bizim gibi müslüman bir ülke. Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdim.

SOLDADO İLE REKABETE GİRMEK BENİ MÜKEMMELLEŞTİRİR

Soldado ile rekabete girecek olmam önemli. Bir futbolcu için rekabet önemlidir. Önünüzde iyi futbolcuların olması sizi de mükemmelleşmeye zorlar. Soldado benimle aynı mevkide olan müthiş bir futbolcu.

AVRUPA LİGİ BENİ MOTİVE EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu. Avrupa şampiyonalarında oynamak her zaman iyidir. Orada olacak olmak beni motive ediyor. Benim için itici bir güç olacaktır.