Slimani Fenerbahçe'den 4,5 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe forvet krizini çözdü, İslam Slimani’yi sarı-lacivertli ekibe getirdi.Fernandao’nun Suudi Arabistan ekibi Al Wahda’ya satılması ve Soldado’nun sakatlığı sonrası gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı-lacivertlilerde iki aylık bekleyiş sona erdi. Fenerbahçe, uzun görüşmelerin ardından Leicester’ın Cezayirli golcüsünü renklerine bağladı. İngiliz ekibinden kiralanan futbolcunun maaşının 4.5 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

Geçen sezona Leicester formasıyla başlayan Cezayirli futbolcu, daha sonra Newcastle United’a kiralanmış ancak çoğunluğu sakatlık, üç maçı da cezalı olmasından dolayı sadece 4 karşılaşmada forma giyebilmişti. Slimani, Leicester’da ise 12 karşılaşmada sadece bir gol atıp, bir asist yapabilmişti. Futbolcunun fiziksel açıdan hazır şekilde geldiği ve hemen forma giyebileceği ifade edildi. Futbolcunun 2. hafta deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında sahada olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Slimani transferinin ardından şimdi de stoper transferini gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe Yönetimi bunun sonrasında transfer çalışmalarını noktalamayı planlıyor.

(Milliyet)