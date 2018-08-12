Slimani Kadıköy'e hayran kaldı

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Cezayirli golcü İslam Slimani'nin transferini resmen duyurdu.

Sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe forması giyip objektiflere poz veren 30 yaşındaki oyuncu, imzayı attıktan sonra da Bursaspor maçı için tribüne çıktı.

Ülker Stadı'nı dolduran sarı-lacivertlilerin maç boyunca verdiği desteğe ve yaptıkları şovlara hayran kalan Slimani'nin, "Doğru yere geldiğimi bir kez daha anladım" dediği öğrenildi. Fenerbahçe, "Slimani'ye çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" ifadeleriyle duyurduğu transfer için Leicester City'ye kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşı da karşılanacak.

FORMAYI GİYDİ...

İmza sonrası poz veren Slimani için özel bir video da çekildi. Oyuncu videoda güneş gözlükleriyle poz verdi. Daha sonra maça geçen yıldız futbolcuya ilgi büyüktü.