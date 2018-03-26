Slovakya Milli Takımı Doktoru Jan Batalik, Martin Skrtel'in durumunun iyi olduğunu söyledi

Slovakya Milli Takımı'nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne aldığı top sonrası yere yığılan ve dili boğazına kaçan Martin Skrtel, herkesi korkutmuştu. Bir anda yere yığılan Skrtel'in yardımına koşan takım arkadaşı Ondrej Duda, Skrtel'in dilini boğazından çıkartıp futbolcunun hayatını kurtarmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun sağlık durumu hakkında konuşan Slovakya Milli Takım doktoru Jan Batalik ise son yaptığı açıklamalarda Skrtel'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

''NEFES ALABİLİYORDU, BİLİNCİ AÇIKTI''

Batalik, ''Top yüzüne çarpınca bir süreliğine baygınlık geçirdi. Bayıldıktan sonra arkadaşları hemen yardımına koştu. Biz de hemen koştuk ve iletişim kurmaya çalıştık. Önce gözleriyle iletişim kurmaya çalıştı ama nefes alabiliyordu. Bilinci açıktı. Tüm gece gözlem altında tuttuk'' sözlerini kullandı.

''OYUNA DEVAM ETMEK İSTEDİ''

Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Batalik, ''Oyundan çıkması gerekse hemen değiştirirdik. Martin kendisini iyi hissetti. Ona isterse oyundan çıkabileceğini söyledim ama oyuna dönmek istedi. Bu sabah da kendisini iyi hissediyordu. Hala gözlem altında tutuyoruz ama tüm testleri iyi çıktı'' diye konuştu.

(Sporx)