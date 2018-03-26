Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Slovakya Milli Takımı Doktoru Jan Batalik, Martin Skrtel'in durumunun iyi olduğunu söyledi

Slovakya'nın Tayland ile oynadığı maçta dili boğazına kaçan ve ölümden dönen Fenerbahçe'nin yıldız defansı Martin Skrtel'in milli takım doktoru Jan Batalik açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Slovakya Milli Takımı'nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne aldığı top sonrası yere yığılan ve dili boğazına kaçan Martin Skrtel, herkesi korkutmuştu. Bir anda yere yığılan Skrtel'in yardımına koşan takım arkadaşı Ondrej Duda, Skrtel'in dilini boğazından çıkartıp futbolcunun hayatını kurtarmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunun sağlık durumu hakkında konuşan Slovakya Milli Takım doktoru Jan Batalik ise son yaptığı açıklamalarda Skrtel'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

''NEFES ALABİLİYORDU, BİLİNCİ AÇIKTI''

Batalik, ''Top yüzüne çarpınca bir süreliğine baygınlık geçirdi. Bayıldıktan sonra arkadaşları hemen yardımına koştu. Biz de hemen koştuk ve iletişim kurmaya çalıştık. Önce gözleriyle iletişim kurmaya çalıştı ama nefes alabiliyordu. Bilinci açıktı. Tüm gece gözlem altında tuttuk'' sözlerini kullandı.

''OYUNA DEVAM ETMEK İSTEDİ''

Tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Batalik, ''Oyundan çıkması gerekse hemen değiştirirdik. Martin kendisini iyi hissetti. Ona isterse oyundan çıkabileceğini söyledim ama oyuna dönmek istedi. Bu sabah da kendisini iyi hissediyordu. Hala gözlem altında tutuyoruz ama tüm testleri iyi çıktı'' diye konuştu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana´da kan donduran görüntü...Çöpte yeni doğan bebek bulundu

Adana´da kan donduran görüntü...Çöpte yeni doğan bebek bulundu

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA