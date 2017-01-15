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All Star 2017 Metlife Smaç Yarışması'nın kazananı Tyler Honeycutt

BSL All-Star 20017 Metlife Smaç Yarışması'nı Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı.

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Yarışmaya Fenerbahçe'den Jan Vesely, Demir İnşaat Büyükçekmece'den Osiris Eldridge, Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt, Trabzonspor Medical park'tan Stefan Mood ve Pınar Karşıya'dan Josh Owens katıldı.
 
Yarışmanın kazanını ise yaptığı son smaçla Tyler Honeycutt kazandı. Honeycutt son smacını arka arkaya dizdiği Cedi Osman, Stefan Moody, Bryant Dunston, Thomas Heurtel ve Osiris Eldridge'in üzerinden yaparak alkış topladı. 
 
Bu arada geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle yarışmadan son anda çekildi.

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