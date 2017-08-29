Sneijder: Benim için zor bir yaz oldu

Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik maç öncesinde Hollanda basınına röportaj verdi. Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Nice'e transfer olan Hollandalı yıldız, Türkiye ve Fransa'yı da değerlendirdi.

''BENİM İÇİN ÇOK ZOR BİR YAZDI''

Çok zorlu bir yaz geçirdiğini belirten Sneijder, ''Galatasaray'dan ayrılmak istememiştim ama olan oldu. Çok yoğun bir yazdı benim için ve bundan bahsetmek istemiyorum artık. Bana pozitif enerji veren tek şey Ibiza'da açtığımız restoranttı. Nice de yapılacak çok şey var, güzel bir şehir. İstanbul'dan daha sakin bir yer. En azından burada araba sürebiliyorum'' dedi.

ROBIN VAN PERSIE SÖZLERİ...

Uzun bir aranın ardından tekrar Hollanda Milli Takımı'na çağrılan Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie hakkında da konuşan Sneijder, ''Tekrardan Robin'i burada görmek çok güzel. Umarım Robin, değerini gösterir. Faroe Adaları'na karşı oynamıyoruz, Fransa'ya karşı oynayacağız ve tecrübe bizim için çok önemli'' şeklinde konuştu.

''SON BÜYÜK TURNUVAM''

2018 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son büyük turnuva olacağını söyleyen Hollandalı futbolcu, ''Futbolcu olarak 2018, benim son büyük turnuvam olacak. Bu turnuvayı kaçırmak istemiyorum. Şu an bunu düşünmüyorum ama. Şu an fitim. Fransa'ya geldikten sonra 3 maça çıktım ve bu, beklentilerimden de fazlaydı'' sözlerini kullandı.

Sporx