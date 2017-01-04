Sneijder'ın menajeri Guido Albers: İki Çin kulübünden teklif var

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers iki Çin Kulübü'nün oyuncusunu istediğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere başkan Dursun Özbek transfer teklifi gelirse Sneijder ve Podolski'yi satabileceklerini söylemişti.

Galatasaraylı futbolcular ile ilgili Çin dedikoduları konuşulurken, Fcinter1908'e konuşan Sneijder'in menajeri Guido Albers, iki Çin kulübünün Sneijder’i istediğini duyurdu. Albers “Oyuncumun Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Çin kulüpleri Galatasaray ile iletişime geçmişler ancak henüz bize ulaşan resmi bir teklif yok” dedi.

7.5 milyon euro'yu getiren alır

“Bu transferin ocak ayında gerçekleşme ihtimali var mı? sorusuna ise Albers şöyle yanıt verdi: “Neler olacağını göreceğiz. 7.5 milyon Euro’yu getiren kulüp onu transfer edebilir. Şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var.”

Çin’den gelecek teklifi değerlendireceklerini belirten Sneijder’in menajeri, “Vereceğimiz kararda teklifin içeriği önemli. Wes şu anda Galatasaray’da mutlu, İstanbul’u seviyor. Kulüpten ayrılmasını gerektirecek bir durum yok” şeklinde konuştu.

Özbek satabiliriz demişti

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuşan Galatasaray başkanı Dursun Özbek teklif gelirse oyuncu satabileceklerini söyleyerek "Muslera, Sneijder ve Podolski'ye şu an teklif yok. Muslera takımda kalmalı ama Sneijder ve Podolski konusunda gelecek olan iyi tekliflere açığız. Çin'den teklif bekliyoruz. Bu isimlere iyi rakamlarda teklifler gelirse düşünürüz" cümlesini kurmuştu.

Fanatik