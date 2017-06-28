Wesley Sneijder Los Angeles FC ile anlaştı

ESPN, gelecek sezon MLS'de boy gösterecek Los Angeles FC'nin, Wesley Sneijder ile 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Habere göre Hollandalı yıldıza yıllık 3.5 milyon Dolar'lık bir sözleşme teklif edildi.

Galatasaray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Sneijder'in Mart 2018'e başlayacak MLS ligine kadar İstanbul'da kalacağı ve yeni yılda Los Angeles'a taşınacağı ifade edili.

LA FC'nin 2007 yılında David Beckcham transferi gibi dünya çapında isimlere yöneleceği belirtilirken, Pirlo, David Villa ve Frank Lampard'ı kadrosuna katan New York City'nin yarattığı transfer politikasına yakın bir yol izleyeceği vurgulandı.

Nisan ayında çapraz bağları kopan Zlatan Ibrahimovic'in de sakatlık öncesinde LA FC'nin hedefinde olduğu ancak Sneijder'ı transfer etme çabalarının iyi ilerlediği ve Hollandalının Los Angeles FC'nin projesine katılacak ilk yıldız olmaya yakın olduğu belirtildi.

Ntvspor