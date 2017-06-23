ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sneijder kadroda düşünülmüyorsam kampa katılmayacağım dedi

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu yıldız futbolcu Sneijder, 26 Haziran'da yapılacak olan kamp programına dahil olmak istemedi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wesley Sneijder, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararın bir an önce verilmesini istedi. Yönetimin '26 Haziran'da kampa katıl' çağrısı yaptığı Hollandalı yıldızın, karşılık olarak, "Bu tarihe kadar hakkımda bir karara varın. Eğer gelecek planlarında yer almıyorsam kampa katılmak yerine ailemle geleceğim adına karar almalıyım" yanıtını verdiği belirtiliyor. Öte yandan Sneijder'in menajeri Guido Albers'in de İstanbul'a geldiği öğrenildi. Albers'in Başkan Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşerek, ayrılık olması halinde bunun nasıl gerçekleşeceğini masaya yatıracağı bildirildi.

ROBERTO MANCİNİ ÇAĞIRIYOR

Galatasaray'dan yılda 4.5 milyon euro'ya yakın para kazanan 33 yaşındaki maestronun, serbest kalma bedeli 7.5 milyon euro. Albers'in yönetimden indirim istemesi bekleniyor. Wesley ile Kanada'dan Montreal ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin göreve geldiği Rusya'dan Zenit'in yanı sıra başka kulüplerin de ilgilendiği ifade ediliyor. Mancini'nin geçen sezon 33 maçta 5 gol, 17 asistle oynayan eski öğrencisini takımında görmek istediği öğrenildi.

BELHANDA'NIN KURBANI!

Tudor aynı bölgeye Younes Belhanda'yı istediği için Sneijder'i gözden çıkardı. Hollandalı yıldızın en çok bu duruma içerlediği ifade ediliyor.

TAKASA DA GİDEBİLİR!

Sneijder'i ilk etapta satarak bonservis geliri elde etmek isteyen yönetimin, talibi çıkmazsa Ajax ile Tete'nin takasında da kullanabileceği dile getirildi..

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA