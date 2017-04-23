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Sneijder, TT Arena'da Volkan Demirel'e kaç gol attı?

Türk Telekom Arena'da Wesley Sneijder Fenerbahçe maçındaki yine en büyük koz olacak

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TT Arena'da sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak Galatasaray'da Wesley Sneijder'den beklentiler en yüksek seviyeye çıktı. Fenerbahçe derbisini farklı bir motivasyonla hazırlanan ve mutlaka 3 puan bekleyen sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldız futbolcusuna güveniyor.
 
Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'ye karşı TT Arena'da farklı bir görüntü çizip hep başarılı olan Sneijder'in yine sahne alması bekleniyor. Igor Tudor döneminde yedek kalsa da derbi öncesinde sorunları düzelten ve derbiye konsantre olan tecrübeli futbolcu, olumlu gol istatistiğini de sürdürmek istiyor.
 
Wesley Sneijder daha önce TT Arena'da sarı-lacivertlilere karşı 3 maçta forma giydi. Bu 3 maçta 3 gol bulan sarı-kırmızılı futbolcu,  Volkan Demirel'i üzdü. Geçtiğimiz sezon TT Arena'da ise boş geçti.
 
Sneijder'in olduğu son 3 maçta evinde 2 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray'da rakip filelere 3 gol atıldı. Fenerbahçe'ye atılan bu 3 golün tamamı da 32 yaşındaki yıldızdan geldi.

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