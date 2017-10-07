Sneijder'in menajerinden Süper Lig hamlesi!

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan Wesley Sneijder'in Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi.

Wesley Sneijder’in menajeri Guido Albers, Nice’te başarısız olan oyuncusunun sözleşmesinde yer alan “3 yıl içinde Türkiye’den bir takıma dönerse 15 milyon euro’luk bonservis bedeli ödenir” maddesinde yumuşama istedi.

Bu maddenin sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş ile istenirse Anadolu takımlarını da kapsamasını ama Yolanthe’nin İstanbul’a dönmek için Başakşehir’in hariç tutulmasını istedi. Albers’in yaptığı bu teklifin Sneijder’in Başakşehir’e gelmek için görüşmeler yaptığı şeklinde yorumlandı. (Fotospor)