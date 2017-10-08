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Sofiane Feghouli: Dünya Kupası'na gidemediğimiz için üzgünüz

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile Kamerun'a mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, 2-0 kaybettikleri Kamerun maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Feghouli, Dünya Kupası'na katılamayacağı için büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Yenilgi için üzgün olduğunu söyleyen Feghouli, "Bugün ülkem için üzgünüm, çünkü kaybettik. Ayrıca Dünya Kupası'na katılma şansımızı kaybettiğimiz için de üzgünüm. Ancak geleceği düşünmek ve ilerlemek zorundayız" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Ceyazirli yıldız, "Kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Kötü oynamadık, birçok gol pozisyonuna da girdik ancak şansımız yanımızda değildi. Daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Alçakgönüllülükle yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

Sözlerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, "Takımdaki genç oyuncularla birlikte oynamaktan mutluluk duyuyorum. Yeni jenerasyon ile iyi bir uyum yakaladık. İyi bir ekip olabiliriz. Bu maç için de hafta boyunca iyi hazırlandık ancak ne yazık ki kaybettik. Son Dünya Kupası'ndan bu yana çok şey değişti. Bu yüzden gelecek turnuvalara iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.

"3-4-3 SİSTEMİNE ADAPTE OLDUK"

Yenilginin nedeninin Cezayir'in yeni yeni denemeye başladığı 3-4-3 sistemi olup olmadığı sorulan Feghouli, "3-4-3 sistemine iyi adapte olduk. Bütün haftadır çalışıyoruz ve yapmamız gerekenleri anladık. Sahada iyi pozisyon aldık, ancak kaybettik. Futbol bu, böyle şeyler yaşanabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

2012'den bu yana Cezayir Milli Takımı'nın formasını giyen Sofiane Feghouli, 45 maçta 11 gol kaydetti.

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