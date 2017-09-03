Sofiane Feghouli: Karşılaştığım en zorlu rakip Real Madrid'ten Marcelo

İşte Cezayirli futbolcunun geçmişine ve özel yaşamına dair sorulan sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

KÜÇÜKKEN HANGİ TAKIMI DESTEKLERDİN?

Doğduğum ve büyüdüğüm kentin takımı olan Red Star Paris'i tutardım.

İLK SAHİP OLDUĞUN FORMA?

Aldığım ilk forma Olimpik Marsilya'nındı. Arkasında Brezilyalı Ronaldo'nun adı yazıyordu.

GİTTİĞİN İLK FUTBOL MAÇI HANGİSİ?

1998 Dünya Kupası'ndan önce oynanan Brezilya-Andorra maçıydı. 3-0 Brezilya kazanmıştı.

OYNADIĞIN İLK PROFESYONEL MAÇI HATIRLIYOR MUSUN?

Grenoble forması giyerken Rennes’e karşı ilk profesyonel maçıma çıktım.

FUTBOLCU OLARAK KİMİ ÖRNEK ALIYORDUN?

Ronaldo ve Zidane... Ronaldo en sevdiklerimdendi. Ama Zidane'a da çok benzemek istiyordum. Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım.

KARŞILAŞTIĞIN EN ZORLU RAKİP KİMDİ?

Real Madrid'den Marcelo.

EN BAŞARILI MAÇIN?

Şampiyonlar Ligi'nde Valencia-Bayern Münih maçı. (2012-2013 sezonunda oynandı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı ve Valincia'nın golünü Feghouli kaydetti)

KARİYERİNDEKİ EN ZOR ANLARIN?

En zoru son Dünya Kupası’nda Cezayir ile Almanya arasındaki maçtı. Orada elendiğimiz için çok zordu. Bir de UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki Valencia-Sevilla maçıydı.

KARİYERİNDEKİ EN İYİ GOLÜN?

Valencia-Bayern Münih maçında attığım gol, en güzel gollerden biriydi. Bunun yanı sıra Cezayir'de oynadığım ilk milli maçta attığım gol benim için çok özeldi. Bir de Dünya Kupası Elemeleri'nde oynarken Burkina Faso'ya karşı attığım gol çok önemliydi benim için. Çünkü o gol sayesinde barajı aştık.

HİÇBİR MAÇTAN SONRA GÖZYAŞI DÖKTÜN MÜ?

Evet. Cezayir-Almanya maçı benim için en üzgün olduğum maçtı. Bu maçta elendik ve bundan dolayı ağladım. Milli takım oyuncusu olarak belki de son kez Dünya Kupası'nda bulunuyordum ve bir sonraki etaba geçemediğimiz için gözyaşı döktüm.

FUTBOLCU OLMASAYDIN NE OLURDUN?

Bulunduğum ortamı göz önüne alırsak, hayatımda futbol olmasaydı kötü denebilecek yollara sapabilirdim. Allah'a şükürler olsun ki futbol karşıma çıktı ve beni bugünkü noktaya getirdi. Şimdi geçmişe baktığımda arkadaşlarım ve kendimi karşılaştırdığımda onların geldiği nokta ile kendi geldiğim noktaya baktığımda ortada büyük bir fark var. Ve iyi ki futbolu tercih etmişim.

FUTBOL KARİYERİNDE KİMİNLE OYNAMAK İSTERDİN?

Hayalini kurduğum oyuncuların hepsi geçmişte kaldı. Onlar Zidane ve Ronaldo'ydu. Fakat şu anda oynama hayalini kurduğum öyle bir oyuncu görmüyorum.

FAVORİ AKTÖRÜN?

Denzel Washington.

FAVORİ ŞARKIN?

Her şeyi dinliyorum. Tek bir favori şarkım yok.

FAVORİ MUTFAĞIN?

Belli bir sevdiğim yemek yok. Eşim de aşçı olduğu için hem Fransız hem Cezayir hem de İtalyan yemeklerini yapıyor. Şimdi de Türk yemeklerini yapmaya başladı.

HANGİ TÜRK YEMEĞİNİ SEVDİN?

Türk yemekleri arasında özellikle sevdiğim bir yemek yok. Ama genel olarak baktığımızda ben özel tatları çok seviyorum. Özellikle etin çok leziz olduğunu düşünüyorum.

BAŞKA BİR SPORLA İLGİLENİYOR MUSUN?

Antrenmanlardan sonra çok fazla vakit kalmadığı için daha çok futbolla ilgileniyorum. Onun haricinde basketbol ve boksa ilgi duyuyorum. Ama bu sporları yapamıyorum. Futboldan arta kalan zamanımı da dinlenmeye ayırmam gerekiyor.

FAVORİ BASKETBOLCUN VE BOKSÖRÜN KİM?

Basketbolcu olarak tabii ki LeBron James. Boks konusundaysa eskilerden çok fazla kimse kalmadı ve hemen hemen herkes kariyerinin sonuna geldi. Yeni nesil boksörlerden ise Gennady Golovkin'i beğeniyorum.

MAÇLARDAN ÖNCE BİR UĞURUN VAR MI?

Özel bir şeyim yok, sadece dua ediyorum.

EN BEĞENDİĞİN ŞEHİR?

Valencia. Çünkü orada güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. Büyük bir şehir olmasına rağmen aynı zamanda çok sakin. Rahat ve konforlu bir yer. Londra gibi yağmurlu bir şehirle karşılaştırınca Valencia'yı tercih ediyorum.

ALDIĞIN EN İYİ TAVSİYE?

Hayatta her şey mümkün. Dolayısıyla dik durup, iyi çalışıp, moralini bozmadan devam etmek gerekiyor.

TARİHTEN 3 KİŞİ SEÇSEN KİMLERLE AYNI MASADA OLMAK İSTERDİN?

Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim...