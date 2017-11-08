Sofiane Feghouli: Kupalar kazanmak istiyordum ve Galatasaray'a geldim

Sarı-kırmızılı oyuncu, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer alan röportajında, takım olarak hedefleri ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır Galatasaray'ı tanıdığını belirten Feghouli, "Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Batıdaki Türkiye imajı ile buradaki durum arasında fark var. Gelince şaşkınlığa uğradım. Geldiğim için çok mutluyum. Büyük bir kulüpte oynamak, büyük heyecanlar yaşamak ve kupalar kazanmak istiyordum. Yapılan teklif hoşuma gitti, kabul ettim ve kontratı imzaladım. Beş sene içinde kazanabileceğim kadar kupayı almak için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu olarak gerektiğinde sorumluluk aldığını kaydeden Feghouli, şöyle devam etti:

"Aslında lider bir oyuncu olup olmadığımı bilmiyorum. Sahada saklanan bir oyuncu değilim. Gerektiğinde sorumluluk alırım. Sahaya çıkarken hiçbir zaman kişisel istatistikleri düşünmem. Aklımda sadece bir şey var, o da takım. Doğru olduğuna inandığım şeyleri insanların yüzlerine söylerim. Doğru şekilde yaşamak ve sahada her şeyimi vermek benim için çok önemli."

Valencia'da oynadığı dönemlerde kupa kazanmanın zor olduğuna dikkati çeken Sofiane Feghouli, "Barcelona ve Real Madrid gibi çok zorlu iki rakibiniz var. Galatasaray'a geliş amaçlarımdan bir tanesi de kupa kaldırmak. Burada hem ligde hem Avrupa'da kupa kaldırma hedefim var." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, Fransa Milli Takım formasını giydiği 1998 Dünya Kupası'ndaki performansıyla ülkesine büyük bir hediye verdiğini anlatan Feghouli, "Toplumsal anlamda baktığınızda o dönem Fransa'daki herkes hangi milletten olursa olsun bütünleşti. Fransa'da yaşayan insanlar için çok güzel bir andı. Irkçılık bir sorun olarak kenara konmuştu. Sonra tekrar geçmişteki düzen geri geldi." şeklinde görüş belirtti.

2014 Dünya Kupası sırasında Gazze'de sevincini yansıtan bir grafitinin yapıldığını hatırlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bundan gurur duydum. Filistin'de beni takip etmelerinden dolayı çok gururlandım ve derinden etkilendim. Biz Cezayirliler, Filistinlilere karşı her zaman dostluk hissederiz. Cezayir'e gittiğinizde Filistin bayraklarını görebilirsiniz. Korkunç şeyler yaşıyorlar ve buna rağmen başarımı duvara taşımaları beni derinden etkiledi."