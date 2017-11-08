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Sofiane Feghouli: Kupalar kazanmak istiyordum ve Galatasaray'a geldim

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla çok sayıda kupa kazanmak istediğini söyledi.

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Sarı-kırmızılı oyuncu, Galatasaray dergisinin kasım ayı sayısında yer  alan röportajında, takım olarak hedefleri ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili  açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır Galatasaray'ı tanıdığını belirten Feghouli,  "Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Batıdaki Türkiye imajı ile  buradaki durum arasında fark var. Gelince şaşkınlığa uğradım. Geldiğim için çok  mutluyum. Büyük bir kulüpte oynamak, büyük heyecanlar yaşamak ve kupalar kazanmak  istiyordum. Yapılan teklif hoşuma gitti, kabul ettim ve kontratı imzaladım. Beş  sene içinde kazanabileceğim kadar kupayı almak için buraya geldim." ifadelerini  kullandı.

Oyuncu olarak gerektiğinde sorumluluk aldığını kaydeden Feghouli,  şöyle devam etti:

"Aslında lider bir oyuncu olup olmadığımı bilmiyorum. Sahada saklanan  bir oyuncu değilim. Gerektiğinde sorumluluk alırım. Sahaya çıkarken hiçbir zaman  kişisel istatistikleri düşünmem. Aklımda sadece bir şey var, o da takım. Doğru  olduğuna inandığım şeyleri insanların yüzlerine söylerim. Doğru şekilde yaşamak  ve sahada her şeyimi vermek benim için çok önemli."

Valencia'da oynadığı dönemlerde kupa kazanmanın zor olduğuna dikkati  çeken Sofiane Feghouli, "Barcelona ve Real Madrid gibi çok zorlu iki rakibiniz  var. Galatasaray'a geliş amaçlarımdan bir tanesi de kupa kaldırmak. Burada hem  ligde hem Avrupa'da kupa kaldırma hedefim var." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, Fransa Milli Takım  formasını giydiği 1998 Dünya Kupası'ndaki performansıyla ülkesine büyük bir  hediye verdiğini anlatan Feghouli, "Toplumsal anlamda baktığınızda o dönem  Fransa'daki herkes hangi milletten olursa olsun bütünleşti. Fransa'da yaşayan  insanlar için çok güzel bir andı. Irkçılık bir sorun olarak kenara konmuştu.  Sonra tekrar geçmişteki düzen geri geldi." şeklinde görüş belirtti.

2014 Dünya Kupası sırasında Gazze'de sevincini yansıtan bir grafitinin yapıldığını hatırlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bundan gurur duydum. Filistin'de beni takip etmelerinden dolayı çok  gururlandım ve derinden etkilendim. Biz Cezayirliler, Filistinlilere karşı her  zaman dostluk hissederiz. Cezayir'e gittiğinizde Filistin bayraklarını  görebilirsiniz. Korkunç şeyler yaşıyorlar ve buna rağmen başarımı duvara  taşımaları beni derinden etkiledi."

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