Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sofiane Feghouli: Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Sofiane Feghouli, sosyal medyadan Fenerbahçe derbisine ilişkin paylaştığı mesajda “Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dün akşam oynanan maçta evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Muhteşem atmosfer için taraftara teşekkür eden Feghouli'nin mesajı şu şekilde: 

“Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz.” 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

Android'de açık bulan parayı kapacak

Android'de açık bulan parayı kapacak

34.17 karatlık paha biçilmez sarı elmas

34.17 karatlık paha biçilmez sarı elmas

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA