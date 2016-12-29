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Galatasaray, Sigthorsson'un sözleşmesini feshetti!

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi fesh edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi fesh edildi.
 
Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düştü.
 
Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.
 
Diğer yandan teknik direktör Riekerink'in gözüne giremeyen bir başka isim olan Salih Dursun da devre arasında transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oluyor.

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