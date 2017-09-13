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Rıza Çalımbay Salih Dursun'un idmanda bağlarının koptuğunu ve 6 ay forma giyemeyeceğini söyledi

Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’a şok haber!

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Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Salih Dursun'un idmanda bağlarının koptuğunu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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