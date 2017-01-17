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Sneijder Elazığspor kafilesine dahil edildi

Konyaspor maçının devre arasında gördüğü sarı kartla yönetimi ve teknik heyeti bir hayli kızdıran Sneijder, Elazığspor deplasmanına götürüldü.

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Normal şartlarda ligdeki zorlu Karabük deplasmanı düşünülerek İstanbul’da bırakılması planlanan Hollandalı yıldız, bugün oynananacak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığ maçının kafilesine dahil edildi.
 
SNEİJDER'E CEZA
 
Sneijder’ın Konya’da ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakeme itirazdan gördüğü gereksiz bir kartla K.Karabük önünde takımını yalnız bıraktığı için böyle bir cezaya çarptırıldığı bildirildi.
 
RİEKERİNK SNEİJDER'E FORMA VERECEK
 
Cimbom’un geçtiğimiz ay kupada oynadığı Erzincan deplasmanına kötü hava koşulları ve ligdeki maçlar düşünülerek götürülmeyen Sneijder’ın ilk 11’de şans bulması bekleniyor. Kupadaki kritik durum nedeniyle kazanmaktan başka çaresi olmayan teknik direktör Jan Olde Riekerink’in vatandaşını bugünkü maçta oynatma kararı aldığı ifade edildi.

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